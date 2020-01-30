Более $500 млн. инвестиций привлек "Великий камень"

Инвестиции в Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" за время реализации проекта превысили 550 миллионов долларов. Об этом нам сообщили в компании по развитию парка. Сейчас зарегистрировано 60 резидентов. Как ожидается, за этот год инновационная площадка прирастет еще 20 предприятиями.



20 компаний - резидентов "Великого камня" уже работают и выпускают готовый продукт. Это одно из мерил эффективности инновационного кластера. Сегодня по географии компаний - 50 на 50 процентов. Это китайских производителей и от других стран. Среди них - Австрия, Германия, Израиль, Швейцария и Эстония. До конца года численность работников "Великого камня" будет около 3 тысяч. Количество работающих компаний увеличится вдвое, а сумма привлеченных инвестиций - до полутора миллиардов долларов. Среди главных проектов года называют строительство железнодорожного мультимодального терминала. В нем участвуют партнеры из Германии, Швейцарии, Китая и России. И это станет важным узлом на Шелковом пути.



Еще один крупный объект, который планируют сдать в мае, - центр инноваций. Здесь его называют новой волной в парке. Поддержка стартапов и малого бизнеса, который будут вовлекать в общее. При этом центр - не просто здание административное, но здесь и лаборатории, и мини-производства для образцов, и все, что необходимо для исследований. Прогрессивные идеи подкрепляют финансами. Создан и инвестиционный фонд пока в объеме 2 миллионов долларов. Говорят, что это стартовая сумма, и она будет расти. По завершении года в индустриальном парке планируют, что будет зарегистрировано не менее 80 резидентов. Проведут второй форум Шелкового пути, посвященный IT-сфере и медицине. Параллельно с производственными площадками будут пополнять и квартирные метры. В планах - проектировка двух домов.



