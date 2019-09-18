Более 500 тонн длинного волокна из тресты нового урожая уже приняли на Оршанском льнокомбинате

Специалисты отмечают более высокое качество льна по сравнению с прошлым годом. Сейчас комбинат работает в трехсменном режиме, а некоторые участки - в четырехсменном. Мощности крупнейшего в Европе текстильного предприятия позволяют перерабатывать в год восемь тысяч тонн длинного и практически столько же короткого волокна. Благодаря модернизации в цехах второй фабрики появилось новое оборудование. Высокотехнологичные станки позволяют быстро менять дизайн и создавать полноценные коллекции. А значит, успешно конкурировать. В год комбинат выпускает без малого 18 миллионов метров льняных тканей. Географияпоставок - более 40 стран.