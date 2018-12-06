Более 50 белорусских предприятий принимают участие во Вьетнамской международной торговой ярмарке

Торжественная церемония открытия 16-го форума состоялась вчера в Хошимине. В ней принял участие глава нашей делегации - заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас. Беларусь является эксклюзивным почетным гостем торговой выставки. Уже достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере образования, науки, туризма, инвестиций и торговли. Сегодня пройдет первое заседание Вьетнамо-белорусского делового совета.