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Более 50 белорусских предприятий принимают участие во Вьетнамской международной торговой ярмарке
Торжественная церемония открытия 16-го форума состоялась вчера в Хошимине. В ней принял участие глава нашей делегации - заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас. Беларусь является эксклюзивным почетным гостем торговой выставки. Уже достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в сфере образования, науки, туризма, инвестиций и торговли. Сегодня пройдет первое заседание Вьетнамо-белорусского делового совета.
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