Более 50 % экспорта Гродненской области приходится на Россию

Новые ниши, рынки сбыта и партнеров нашла для себя Гродненская область на Форуме регионов. Об этом накануне сообщил глава Гродненского облисполкома Владимир Караник на пленарном заседании белорусско-российской площадки. Подписали ряд соглашений об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.