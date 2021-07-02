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Более 50 % экспорта Гродненской области приходится на Россию

Новые ниши, рынки сбыта и партнеров нашла для себя Гродненская область на Форуме регионов. Об этом накануне сообщил глава Гродненского облисполкома Владимир Караник на пленарном заседании белорусско-российской площадки. Подписали ряд соглашений об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

На Российскую Федерацию приходится более 50 % экспорта Гродненской области. Работают с 74 регионам России по различным направлениям.


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