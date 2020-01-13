Более 50 тысяч предприятий войдут в Евразийский конгломерат промышленников

В этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС. С февраля Евразийскую экономическую комиссию - по сути мозг и координационный центр Союза - возглавит Михаил Мясникович. Пост почетный и ответственный. Ведь ЕЭК решает стратегические для стран пятерки вопросы: от интеграции, до технического регулирования, таможенного сотрудничества и честной конкуренции.