Более 70 новых региональных соглашений уже подписано на V Форуме регионов Беларуси и России

Сегодня - главный день работы масштабной площадки политического и экономического диалога. Она собрала около трех десятков руководителей российских регионов, уровень контакта с которыми подтверждают конкретные факты. Между нашей страной и ключевыми субъектами федерации подписано около 80 договоров о сотрудничестве, а объем торговли с этими ключевыми партнерами составляет более 70% от товарооборота между странами. И сегодня одна из главных задач - наметить основные и прорывные направления дальнейшего сотрудничества.