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Более 70 новых региональных соглашений уже подписано на V Форуме регионов Беларуси и России

Сегодня - главный день работы масштабной площадки политического и экономического диалога. Она собрала около трех десятков руководителей российских регионов, уровень контакта с которыми подтверждают конкретные факты. Между нашей страной и ключевыми субъектами федерации подписано около 80 договоров о сотрудничестве, а объем торговли с этими ключевыми партнерами составляет более 70% от товарооборота между странами. И сегодня одна из главных задач - наметить основные и прорывные направления дальнейшего сотрудничества.

Диалог регионов продолжает доказывать свою эффективность. Ожидается, что общая сумма белорусско-российских контрактов по итогам всех дней форума превысит полмиллиарда долларов. Кроме того, с повестки дня сняли и вопрос, который так долго и щепетильно обсуждали аграрные ведомства двух стран. На полях форума Беларусь и Россия окончательно подтвердили и закрепили подписями торговые балансы на следующий год.

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