3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Более 71 % продукции концерна "Беллесбумпром" идет на экспорт
Концерн "Беллесбумпром" экспортирует более 70 % продукции,около половины из них - в страны дальнего зарубежья. В целом география экспорта охватывает почти 60 государств. Объемы продаж за первое полугодие практически приблизились к аналогичному периоду прошлого года. По оперативным данным, продукции поставлено более чем на 320 млн долларов. Отмечается планомерный рост объемов производства. Так, по итогам семи месяцев года этот показатель превысил миллиард рублей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело