Более 7,588 млн тонн молока произвели в 2021 году сельхозорганизации Беларуси

Сельхозорганизации нарастили молочное производство. За год прибавив более 1 %. В итоге в 2021-м в стране было произведено свыше 7,5 млн тонн молока. При этом по приросту лидирует Могилевская область, там сельхозорганизации увеличили молочное производство на почти 4 %. А самое большое валовое производство молока зафиксировано в Минской области - почти 2 миллиона тонн.