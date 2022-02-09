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Более 7,588 млн тонн молока произвели в 2021 году сельхозорганизации Беларуси

Сельхозорганизации нарастили молочное производство. За год прибавив более 1 %. В итоге в 2021-м в стране было произведено свыше 7,5 млн тонн молока. При этом по приросту лидирует Могилевская область, там сельхозорганизации увеличили молочное производство на почти 4 %. А самое большое валовое производство молока зафиксировано в Минской области - почти 2 миллиона тонн.

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