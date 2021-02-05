Более 7 млрд руб. направят на госпрограмму "Белорусский лес" до 2025 года

Свыше 7 млрд рублей пойдут на реализацию госпрограммы "Белорусский лес". Она рассчитана на ближайшие 5 лет. В документе сделан акцент на рациональной переработке сырья и реализации продукции с высокой добавленной стоимостью. По расчетам аналитиков, в результате внедрения госпрограммы в жизнь через 5 лет лес будет покрывать 40 % страны.