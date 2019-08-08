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Более девяти тысяч гектаров льна убрано в северном регионе страны
Это около семидесяти процентов льняных полей Витебской области. Самые большие сырьевые зоны - в Оршанском, Дубровенском и Поставском районах. Как отмечают аграрии, в этом году льнотеребильная техника в поля выехала раньше обычного. К примеру, на полях Дубровенского льнозавода, а это одно из ведущих в стране предприятий по первичной переработке льна, уборка этой прихотливой культуры подходит к финишу. В этом году посевы льна в Витебской области увеличились. Под северный шелк отведено без малого четырнадцать тысяч гектаров.
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