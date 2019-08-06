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Более двух десятков хозяйств занимаются выращиванием органической продукции

Несмотря на то, что эта отрасль только начинает развиваться в нашей стране, производители действительно экологически чистых овощей, фруктов и молочных продуктов уже нашли своего покупателя. Продукцию можно приобрести как на специализированных маркетах, так и на онлайн-площадках. В Дзержинском районе, например, на собственном подворье Константин Чичира выращивает огурцы, томаты, капусту и другую зелень.

Органические хозяйства ежегодно подтверждают свой статус и проходят сертификацию

Чтобы получить возможность маркировать продукцию знаком качества европейского стандарта, все процессы от покупки семян, севооборота до обработки почвы должны быть био. Фермеры ведут даже полевые дневники, где фиксируют всю работу, которую проводят на земельных наделах.

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