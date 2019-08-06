Более двух десятков хозяйств занимаются выращиванием органической продукции

Несмотря на то, что эта отрасль только начинает развиваться в нашей стране, производители действительно экологически чистых овощей, фруктов и молочных продуктов уже нашли своего покупателя. Продукцию можно приобрести как на специализированных маркетах, так и на онлайн-площадках. В Дзержинском районе, например, на собственном подворье Константин Чичира выращивает огурцы, томаты, капусту и другую зелень.