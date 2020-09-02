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Более миллиона тонн зерна собрали аграрии Могилевской области
Убрано свыше 93 % площадей. Накануне лидеров уборочной чествовали прямо в поле сельхозпредприятия "Заря", где в этом году также рекордный урожай - свыше 17 тысяч тонн. Около тысячи гектаров еще предстоит убрать. В адрес руководителей районов, а также передовиков прозвучали слова благодарности за труд. Вручили дипломы и подарки, а также караваи из муки нового урожая.
Многие районы в этом году получили рекордный урожай зерновых, увеличив намолоты вдвое. По мнению руководства области, это станет надежным фундаментом для развития экономики села.
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