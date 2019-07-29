Более полумиллиона тонн зерна намолотили аграрии Минской области

Аграрии Минской области намолотили более пятисот восьмидесяти тысяч тонн зерна! Общий намолот зерновых и зернобобовых культур растет - этому способствует и погода. Всего на полях задействованы две тысячи комбайнов. Хозяйства центрального региона убирают также рапс и лен. Наибольший намолот пока на юге региона. Таким образом, среди двадцати двух районов самый большой урожай в Несвижском районе - около семидесяти трех тысяч. Не намного отстают хлеборобы Слуцкого района - в их закромах около шестидесяти. Далее Копыльский район, здесь аграрии намолотили свыше пятидесяти одной тысячи тонн зерна. Что до урожайности, лидирует также Несвиж, где собирают шестьдесят центнеров с гектара. В тройке лидеров - Клецкий район, здесь сорок девять, и Дзержинский - сорок семь центнеров с гектара. Средняя урожайность по области - тридцать пять центнеров с гектара.