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Более пяти тысяч тонн яблок собрано с подворий в Минской области

В Минской области продолжается заготовка фруктов и овощей. В этом году особенно богатый урожай яблок. С собственных подворий уже собрали более пяти тысяч тонн душистых плодов. Излишки принимают как в заготовительных пунктах - обычно сельские магазины, так и во время выездных рейдов. Заготовители готовы выехать даже в отдаленные и малонаселенные пункты. Расчет проводят сразу. За килограмм опада - от пяти до семи копеек, товарное яблоко - от тридцати до семидесяти.

Кроме фруктов и овощей, население сдает и лесные дары. Сейчас активно идет заготовка клюквы. Витаминная продукция отправляется на продажу, переработку и на экспорт.

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