Больше инноваций и расширенная экспозиция: Минск готовится принять "ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ"

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Минск готовится во второй раз принять Международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь". Организаторы сохраняют лучшие традиции предыдущей выставки, прошедшей в нашей стране, но обещают больше инноваций, новых участников и расширенную экспозицию.

О подготовке к форуму, новинках отечественной промышленности и гостях из дальнего зарубежья рассказал замминистра промышленности Беларуси Леонид Рыжковский в "Актуальном интервью".

"Белорусская выставочная площадка уже полностью сформирована. Традиционно принимают участие все крупные холдинги Министерства промышленности, организации других органов госуправления и частные компании. Российская часть еще формируется, но там уже большая степень готовности", - сообщил замминистра промышленности.

На открытой площадке будет представлена техника преимущественно от предприятий Минпрома - новинки, натурные образцы, которые можно посмотреть, потрогать, посидеть в кабине, посмотреть на управление.

Организаторы пока держат интригу, но некоторые новинки уже анонсированы. Минский автомобильный завод представит универсальную машину, применяемую в различных сферах. БЕЛАЗ покажет карьерные самосвалы на альтернативных видах топлива и продемонстрирует дистанционное управление. Минский тракторный завод привезет новую разработку, которая сейчас проходит испытания. "В каждой сфере есть маленькие инновационные точки, которые привлекут посетителей", - подчеркнул Леонид Рыжковский.

В 2025 году выставку посетили 14 тыс. человек из 24 стран мира. В этом году организаторы надеются на не меньший интерес. Уже подтвердили участие делегации из Камбоджи, Ирана, Никарагуа, Зимбабве, Кубы, Мьянмы и Венесуэлы. "Конечно, ждем еще участников. Мы готовы с этими странами продолжать сотрудничество, техника зарекомендовала себя, мы покажем нашим коллегам новинки, которые могут быть востребованы в их регионах", - отметил замминистра промышленности.

Российская выставочная часть еще формируется, но уже 35 регионов подтвердили участие. "Работа идет ежедневно, делегации подтверждаются. На данный момент 7 губернаторов российских регионов подтвердили участие в мероприятиях выставки", - резюмировал Леонид Рыжковский.