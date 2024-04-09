Большое совещание о состоянии и задачах развития белорусской промышленности проводит Александр Лукашенко

Промышленное производство в Беларуси сегодня растет, вместе с тем Президент требует смотреть в перспективу. Большой разговор о состоянии и задачах развития отрасли проходит во Дворце Независимости: от вопросов производства и реализации товара до научного сопровождения и подготовки кадров.

Последние несколько лет наблюдается стабильный рост объемов производства: плюс 40 % за 3 года. Прибавляем по электронике, легковым и грузовым авто, комбайнам. Однако напряженная ситуация по выпуску тракторов, холодильников, двигателей. Александр Лукашенко акцентирует внимание на современных технологиях на предприятиях - именно они обеспечивают высокую производительность, качество, снижение затрат. Неоднозначная ситуация и по экспорту. С одной стороны, в минувшем году продали максимум за последнее десятилетие: отрасль выручила 6,5 млрд долларов. С другой - слабо диверсифицируем поставки в страны дальней дуги.

О сотрудничестве Беларуси и стран Латинской Америки, Африки и Азии

"В Африке, Латинской Америке, Азии сегодня огромный спрос на промышленную продукцию. Здесь надо плотно работать и занимать свои ниши. И прежде всего на Африканском континенте", - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что продовольственная безопасность - один из самых жизненно важных для Африки вопросов. Поэтому там особо востребованы сельскохозяйственная техника и оборудование. "Я знаю эти сложности, трудности. При всех сложностях, трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает", - заявил Александр Лукашенко.





Так, сегодня есть договоренности о поставках свыше 3 тыс. тракторов, 80 комбайнов и 30 самосвалов в Зимбабве. Более 150 тракторов - в Тоголезскую Республику. В 2024 году планируются поставки техники в Никарагуа, Вьетнам, Иран и Пакистан.



"Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с Экваториальной Гвинеей? Очевидно же, нужно идти дальше, расширять сотрудничество. И понимать, что наша стратегическая задача - создание совместных сборочных производств белорусской техники в опорных странах. Ключевая цель сегодня - диверсификация экспорта. Все, что требуется от меня для этого, принимается незамедлительно. Созданы необходимые условия, и вам нужно как можно активнее использовать меры финансовой поддержки белорусского экспорта", - потребовал Президент.

Об импортозамещении

Приоритетом работы промышленного комплекса Александр Лукашенко называет импортозамещение. От этого сегодня зависит устойчивость нашей экономики и технологическая независимость страны от западных санкций. Президент требует по всем направлениям разработать стратегию повышения уровня локализации. Особую важность в сложившихся условиях приобретает реализация союзных программ.

Неужели непонятно: будем тормозить и плестись в хвосте, как я говорил, - нас затопчут, - заявил Глава государства. - Вам дали все необходимые инструменты по финансированию проектов, предоставили полномочия для принятия оперативных решений. Что еще нужно?"



Стратегической задачей для страны Президент назвал достижение технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики. Это средства производства, станки, робототехника.



"Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности", - подчеркнул Александр Лукашенко.





Перед Правительством Президент поставил задачу проработать и сформировать долгосрочный, как минимум до конца этого десятилетия, заказ от российских партнеров на высокотехнологичную продукцию: "Чтобы наши предприятия понимали, по каким правилам им работать в России".



О защите внутреннего рынка и коррупцинных схемах должностных лиц

Президент также ставит задачу по защите внутреннего рынка: есть вопрос с реализацией товаров и разгрузкой складов с готовой продукцией. По некоторым предприятиям запасы составляют более чем двухмесячный объем производства. Президент обратил внимание на проблему роста коррупционных схем. Так, по итогам минувшего года количество таких преступлений выросло почти на четверть.



Вскрыта коррупционная схема подкупа должностных лиц предприятий промышленности за организацию закупок оборудования у определенных коммерческих организаций. Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц флагмана отечественной промышленности - ОАО "БЕЛАЗ".





Установлен факт, когда предусмотренная законодательством возможность реализации продукции по ценам ниже себестоимости (под предлогом разгрузки складов) использовалась для личного обогащения должностных лиц. Товар по низким ценам отгружался подконтрольному посреднику, после чего перепродавался по более высокой цене. Кроме того, регулярно выявляются факты хищения готовой продукции и комплектующих к ней.



"Как докладывает Комитет госконтроля, у нас бардак в металлургической отрасли. "Белвтормет" не обеспечивает металлургические и машиностроительные предприятия ломом черных и цветных металлов в необходимых объемах (недавно мы говорили это о стеклобое). Ваша бесхозяйственность и диспаритет закупочных цен на металлолом создали предпосылки для возникновения теневого оборота на рынке металлосырья", - сказал Президент.



Александр Лукашенко поручил Генеральному прокурору уделить самое пристальное внимание обозначенным проблемным вопросам.



"И не надо тут ссылаться на какие-то риски, что у вас не хватает рисков (речь о бизнес-рисках, на которые руководителям порой приходится идти в интересах дальнейшего развития предприятия. - Прим.). На это уже глаза закрываем. Но когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьтесь, что тут чрезмерно кого-то напрягают", - сказал Александр Лукашенко.



"За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до Президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская (значительно ухудшая материальное положение. - Прим.) тысячные трудовые коллективы и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может", - подчеркнул Глава государства.



И эта позиция будет оставаться неизменной, вне зависимости от личности Президента, потому что только таким образом можно сохранить страну. "Спрос будет жесточайший", - сказал Александр Лукашенко.

