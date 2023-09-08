Большой бизнес-диалог проходит в Минске. Представители деловых кругов более 20 стран обмениваются опытом

У нас есть три основных направления сотрудничества. Первое - это IT, второе - экология и искусственный интеллект. В Беларуси есть очень хорошая база специалистов, в том числе ученых. Важно, что белорусские бизнесмены очень много вкладывают для развития сотрудничества между Китаем и Беларусью. У нас заложена хорошая основа для дальнейшего взаимодействия, и совместным трудом мы сможем ускорить его развитие.

Чжао Чжунъюань, директор Китайского центра трансфера технологий государств - членов ШОС