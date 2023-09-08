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Большой бизнес-диалог проходит в Минске. Представители деловых кругов более 20 стран обмениваются опытом
Большой бизнес-диалог сегодня проходит в Минске. Международный форум экономического сотрудничества - один из главных пунктов насыщенной программы празднования Дня города: завтра столице 956 лет. Участие в мероприятии принимают более 20 стран: это представители власти и деловых кругов Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Всего в работе форума задействовано свыше 200 человек. Среди ключевых задач мероприятия – всесторонняя презентация инвестиционного потенциала белорусской столицы, обмен практическим опытом в вопросах организации малого и среднего бизнеса, а также обсуждение возможностей технологического и социального взаимодействия.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: Минск - это город больших возможностей, где отработаны все вопросы работы с инвесторами. У нас инвестиционный атлас более 200 площадок. Наш экономический потенциал позволяет практически работать в любой сфере и сегодня, разговаривая с представителями различных стран, мы видим заинтересованность у них на совместной работе, развитии и кооперации.
У нас есть три основных направления сотрудничества. Первое - это IT, второе - экология и искусственный интеллект. В Беларуси есть очень хорошая база специалистов, в том числе ученых. Важно, что белорусские бизнесмены очень много вкладывают для развития сотрудничества между Китаем и Беларусью. У нас заложена хорошая основа для дальнейшего взаимодействия, и совместным трудом мы сможем ускорить его развитие.
В программе мероприятия - переговоры, пленарное заседание, работа в секциях по вопросам импортозамещения и семейного предпринимательства.
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