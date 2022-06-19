Большой выбор и нормальные цены - итог белорусской аграрной политики и личного курирования отрасли Президентом

Трактор привезли и отдали, и отдали не накануне моего приезда, а в прошлом году отдали. Это меня радует.

Чтобы нам как-то это отрегулировать, выйти из этого хаоса.

В цифрах ООН о количестве голодающих на планете появляется все больше и больше нулей. При этом глобальный план гуманитарного реагирования той же ООН профинансирован только на 8 %. И пока глава организации просит все-таки дать «побольше» на решение проблем голода, чем на вооружение для Украины, по факту, рассчитывать на помощь в этом вопросе не приходится. Беларусь же сегодня обеспечивает себя продовольствием на 100 %. На фоне реального голода градус критики из серии "Президент не должен ездить по фермам" снижается окончательно. Наши корреспонденты подготовили сюжет с отсылками к 1997 году. Как курировалась отрасль, и к чему мы пришли. ПродолжитТо, что Президент будет заниматься сельским хозяйством "не из Минска", было понятно на старте карьеры Александра Лукашенко. Кадры первых посещений районов в новой должности. Припять, чернобыльская зона, внимание сложным колхозам. Настолько сложным, что технику просили в штуках.Через шесть лет после развала Советского Союза белорусское сельское хозяйство нуждалось (это если коротко) во всем: людях, технологиях, финансировании. Управление внутри шло еще по примеру устава коллективного хозяйства, при этом законы перестройки в России требовали оплаты за газ быстро и не по советской цене. Как результат - в 1997 году 30 % белорусского экспорта составлял бартер - так платили за энергоносители.