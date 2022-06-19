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Большой выбор и нормальные цены - итог белорусской аграрной политики и личного курирования отрасли Президентом
В цифрах ООН о количестве голодающих на планете появляется все больше и больше нулей. При этом глобальный план гуманитарного реагирования той же ООН профинансирован только на 8 %. И пока глава организации просит все-таки дать «побольше» на решение проблем голода, чем на вооружение для Украины, по факту, рассчитывать на помощь в этом вопросе не приходится. Беларусь же сегодня обеспечивает себя продовольствием на 100 %. На фоне реального голода градус критики из серии "Президент не должен ездить по фермам" снижается окончательно. Наши корреспонденты подготовили сюжет с отсылками к 1997 году. Как курировалась отрасль, и к чему мы пришли. Продолжит Катерина Круталевич.
То, что Президент будет заниматься сельским хозяйством "не из Минска", было понятно на старте карьеры Александра Лукашенко. Кадры первых посещений районов в новой должности. Припять, чернобыльская зона, внимание сложным колхозам. Настолько сложным, что технику просили в штуках.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Трактор привезли и отдали, и отдали не накануне моего приезда, а в прошлом году отдали. Это меня радует.
Через шесть лет после развала Советского Союза белорусское сельское хозяйство нуждалось (это если коротко) во всем: людях, технологиях, финансировании. Управление внутри шло еще по примеру устава коллективного хозяйства, при этом законы перестройки в России требовали оплаты за газ быстро и не по советской цене. Как результат - в 1997 году 30 % белорусского экспорта составлял бартер - так платили за энергоносители.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Чтобы нам как-то это отрегулировать, выйти из этого хаоса.
В 1994 году предприятие "Гродно Азот" было на грани
Фрагменты разговора на "Гродно Азоте". В 1994-м предприятие было на грани. О своих минеральных удобрениях в полном понимании этого слова для сельского хозяйства не было и речи. В Украине на тот момент шахтеры по полгода не получали зарплату. В Беларуси такого не случилось. Во многом поэтому сейчас "Азот" постоянно прирастает цехами и новыми видами продукции, как Беларуськалий рудниками - Краснослободский, Петриковский, Дарасинский - это не полный список.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
А это была даже не проблема номер два - номер один. Научить относиться к урожаю серьезно. Вопрос стоял не в погоде и даже не в качестве (хотя показатели урожайности меняются), а в том, что часть зерна и будущих кормов просто терялись.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Это сейчас этот вертолет приземляется, чтобы посмотреть, что нового есть в хозяйствах. Как автоматизировали процессы на фермах, из чего строят, новые фишки зерносушильных комплексов, картофельных бункеров. Свои хозяйства есть даже у Академии наук! Чтобы это было в 2022-м, в 1996-м бесхозяйственность отлавливали. Лично Президент летал, разговаривал, требовал, наказывал. В 2000-м к проблеме уже можно было подойти по-другому: руководителей построили, теперь создаем в деревне идеальные условия. Чтобы люди хотели остаться, хорошо работать дома и хорошо дома же зарабатывать. На уровне закона появилось новое административно-территориальное деление агрогородки в поддержку программы развития села.
Жительница ОАО "Беловежский":
Люди, технологии, контроль, в этом пазле не хватало и больших машин. Вот выставка прошлого лета, на 25-летие с начала работы над первым белорусским комбайном. Мини, крупнокабаритные, все на камерах, конкуренты John Deere, 11 моделей, 75 модификаций выросли из экспериментов 1996-го.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Пример - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Что здесь производят: пшеничный глютен, аминокислоты, входящие в состав комбикормов и премиксов. Для обывателя - набор букв, который, как работает, можно понять только по качеству готовых продуктов. То есть, создаются технологии улучшения, которых нет в мире. Или есть, но они покупаются и продаются дорого, потому что это главный инструмент конкурирования в сельском хозяйстве.
Если говорить проще, своя техника и технологии. Своя земля и свои люди. Даже не вдаваясь в цифры, белорусские магазины - сегодня лучший показатель. Сколько в Беларуси своих продуктов, и, если вы задумаетесь, сколько из них вы еще не пробовали? Просто от того, что это сотни сортов сыра, молока, мяса, хлеба. Большой выбор и нормальные цены - вот итог белорусской аграрной политики. Вот итог всех битв за урожай и личного курирования отрасли за 25 лет. Когда у мира действительно встал вопрос: что будем есть? Мы с вами об этом даже не задумываемся.
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