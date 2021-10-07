Бонусы агротехнологий АПК Минской области

Экспорт белорусского продовольствия с начала года превысил 10 миллиардов рублей. Особый спрос на наш картофель и мясо-молочную продукцию. Только в Россию продали второго хлеба 90 тысяч тонн, что в разы больше, чем в прошлом году. При этом аграрии полностью насыщают продукцией и внутренний рынок. А сельхозорганизации формируют задел для стабильной работы АПК на год вперед. Кроме урожая зерновых, это и большая кормовая база для животных. Сейчас в активной стадии уборка кукурузы. О том, как агротехнологии приносят бонусы, - Алексей Кондратенко.

Завершается сев озимых зерновых, а в активной стадии уборка картофеля, сахарной свеклы, овощей и кукурузы на силос и зерно. Октябрь - время, когда агросезон ставит финальную точку.

Пока свое слово в истории этого года еще скажут производители картофеля. У предприятия "Агроцентр Сула" нынешняя урожайность ниже традиционной, а это 400 центнеров с гектара. Подвела июльская засуха. Но интенсивность копки от этого не меньше. Комбайны работают на максимум.

По Столбцам у нас посажено 850 га картофеля. У нас два направления: картофель столовый (для сетей и продажи розничной и оптовой) и технический. Он пойдет на глубокую переработку, чипсы или хлопья картофельные, или на крахмал. Дмитрий Вашкевич, директор сельхозпредприятия "Агроцентр Сула"

А на соседних полях хозяйства "Великий двор" интенсивно работают другие комбайны. Уборка зеленой массы кукурузы - один из гарантов стабильности мяса-молочной отрасли. 450 центнеров с гектара - хороший результат. Одну сенажно-силосную траншею формируют за 3 дня.

Оптимальная температура и влажность зеленой массы плюс правильный выбор гибридов кукурузы. Каждый элемент технологий приносит бонусы аграриям Столбцовского района. В "Великом дворе" получают более 20 литров с коровы и почти килограмм мяса за день с одного бычка.

Мы должны иметь классный корм, который перешел бы в молоко и мясо. Мы немного поменяли взгляды на гибриды. Они с высоким содержанием крахмала. Т.е. нужно понять, что нужен силос с высоким количеством обмена энергией. Это 9-10 мегаджоулей энергии мы должны иметь в одном килограмме сухого вещества. Геннадий Безушко, главный агроном ОАО "Великий Двор"

Уборка кукурузы на зерно - еще одна важная задача для сельского хозяйства Минской области. В планах общий намолот более 400 тысяч тонн. Сейчас комбайны на фоне столичных ландшафтов не редкость, а норма. Земли вокруг Минска высокоурожайные.

При этом радует урожайность, т.е. плюс 20 % к уровню прошлого года. Цифра приближается к 90 центнерам, но есть хозяйства, где сегодня убирают эту культуру с урожайностью более 100 центнеров с гектара. Мы сегодня работаем с "Амкодор" по зерносушильным комплексам, закуплено 28 комплексов. Дальше мы понимаем, что нужно обновлять наш зерноуборочный парк. И в целом мы закупили за 3 года 220 комбайнов зерноуборочных. Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома