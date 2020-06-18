Борьба с пандемией коронавируса, восстановление экономики. Видеоконференция под председательством МИД Китая

Борьба с пандемией коронавируса, пути восстановления экономики и реализация совместных проектов в рамках инициативы "Пояс и путь"- эти темы обсудили участники международной видеоконференции под председательством министра иностранных дел Китая Ван И. В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей обратил внимание на право государства самостоятельно определять тактику и стратегию борьбы с распространением коронавируса и подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии.





