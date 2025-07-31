Борчук: Медпрепараты белорусско-кубинского производства сошли с конвейера

Первые медицинские препараты белорусско-кубинского производства сошли с конвейера в 20-х числах июля. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Куба Виталий Борчук.

Глава белорусской дипмиссии отметил, что в будущем такое отлаженное совместное производство в регионе Латинской Америки позволит беспрепятственно торговать медикаментами, разработанными в Беларуси, но предназначенными для продажи на кубинском внутреннем рынке и в странах Карибского бассейна.

Виталий Борчук:

"Перед командировкой в Минск в 20-х числах июля я имел честь присутствовать при упаковывании первой коробки белорусского препарата "Риваксан" на территории Кубы. Лекарство полностью освоено, сертифицировано, а инструкции предоставлены даже на испанском языке. То есть признается, что препарат сделан на Кубе, а это дает широчайшие возможности работать с ним как на внутреннем рынке, так и имеет экспортный потенциал в странах региона, признающих кубинские сертификаты. "Академфарм" создала совместное предприятие с "Академ-Соль", поэтому как только мы получим долгосрочные контракты, производство препарата будет серийно запущено".