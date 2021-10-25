Борисовдрев увеличивает объемы выпуска тонких плит МДФ

По фанерной продукции - это 90 % экспорт в страны Европы. Мы уже прорабатываем рынки Англии и Америки. Наша продукция вся сертифицирована, есть европейские и американские сертификаты. Это говорит о том, что мы следим за качеством и, соответственно, мы конкурентоспособны.

Андрей Щемелев, гендиректор ОАО "Борисовдрев"