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Борисовдрев увеличивает объемы выпуска тонких плит МДФ

Борисовдрев увеличивает объемы выпуска тонких плит МДФ, которые используют для производства элементов мебели. К примеру, шкафов и межкомнатных дверей. Основной объем экспортируют в Россию и страны СНГ. Востребована и такая продукция, как фанера. После продолжительной и серьезной модернизации борисовское предприятие работает с положительной рентабельностью. В планах - наладить более глубокую переработку и выпускать новые изделия.

По фанерной продукции - это 90 % экспорт в страны Европы. Мы уже прорабатываем рынки Англии и Америки. Наша продукция вся сертифицирована, есть европейские и американские сертификаты. Это говорит о том, что мы следим за качеством и, соответственно, мы конкурентоспособны.
Андрей Щемелев, гендиректор ОАО "Борисовдрев"

Борисовдрев сегодня - единственное место в стране, где выпускают и такую продукцию, как спички. Для внутреннего рынка и экспорта. Само же предприятие в этом месяце отметит 120-летие.

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