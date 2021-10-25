3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Борисовдрев увеличивает объемы выпуска тонких плит МДФ
Борисовдрев увеличивает объемы выпуска тонких плит МДФ, которые используют для производства элементов мебели. К примеру, шкафов и межкомнатных дверей. Основной объем экспортируют в Россию и страны СНГ. Востребована и такая продукция, как фанера. После продолжительной и серьезной модернизации борисовское предприятие работает с положительной рентабельностью. В планах - наладить более глубокую переработку и выпускать новые изделия.
По фанерной продукции - это 90 % экспорт в страны Европы. Мы уже прорабатываем рынки Англии и Америки. Наша продукция вся сертифицирована, есть европейские и американские сертификаты. Это говорит о том, что мы следим за качеством и, соответственно, мы конкурентоспособны.
Борисовдрев сегодня - единственное место в стране, где выпускают и такую продукцию, как спички. Для внутреннего рынка и экспорта. Само же предприятие в этом месяце отметит 120-летие.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов