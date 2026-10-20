Борисовский КХП планирует наладить выпуск котлет для бургеров и обсыпок "Панко"



Борисовский комбинат хлебопродуктов (КХП) - многопрофильное предприятие, где налажены процессы от переработки зерна до переработки мяса. В настоящее время на предприятии реализуется ряд новых проектов, итогом которых станет выпуск востребованной на рынке продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.

На Борисовском КХП работает свыше 4,5 тыс. человек: 3183 - в промышленности, еще 1368 заняты в сельском хозяйстве. "Структура выпускаемой продукции разнообразна: комбикорма, мукомольно-крупяные изделия, колбасные и хлебобулочные изделия, свинина и др. На предприятии развивают консервное производство: текущий выпуск составляет 2,5 тыс. банок мясных консервов в сутки в стеклянной таре. Мощности данного производства планируют увеличить в три-четыре раза. Среди перспективных инвестиционных проектов - линия по производству бургерных котлет и обсыпок "Панко", - сообщили в пресс-службе.

В ходе рабочей поездки на предприятие председатель Минского областного исполнительного комитета Алексей Кушнаренко оценил масштаб и сложность производственной системы, где сочетаются традиционные технологии и современные решения, а также увидел ключевые точки роста. Все проекты предприятие реализует за счет собственных инвестиций.