"Борщевой набор" по-белорусски: как фермеры из Калинковичского района насыщают внутренний рынок

Нейрократко

В условиях мирового дефицита ресурсов белорусская жатва превратилась в стратегический фронт. Серьезно влияют на общую ситуацию в агропромышленном комплексе фермерские хозяйства.

Наравне с госсектором насыщаем внутренний рынок свежими продуктами и снижаем зависимость от импорта, создаем рабочие места и развиваем сельские территории, в целом формируем основу для устойчивой экономики.

В Калинковичском районе не без помощи государства фермерское хозяйство "Яблоневый сад" вкладывается в развитие земель и наращивает объемы сельхозпроизводства.

Семейная пара Алексея и Ольги Бандарчук продолжает дело родителей. Отец главы семейства заложил яблоневый сад. Со временем наследники взвешенно оценили собственные силы и в дополнение занялись выращиванием всех ингредиентов "борщевого набора": лук, морковь, капуста, свекла. В фаворитах картофель. Наступило время убирать ранние сорта.

Крупный оптовый поставщик овощей на прилавки отечественных магазинов расширяет свое присутствие и на российском рынке. И это вряд ли было бы возможным, если бы государство не поддерживало частную инициативу. Закупка минеральных удобрений частично финансируется госбюджетом. А еще фермеры средней руки с прицелом в будущее инвестируют в машинно-тракторный парк.

"Благодаря Указу №146 мы начали свою деятельность в плане производства овощей, выращивания овощей. Мы закупили всю линейку, начиная от тракторов, комбайнов до техники для хранения, оборудования для фасовки. Первую лизинговую технику мы уже выплатили, и в этом году мы уже закупили вторую партию, то есть мы свои производственные мощности увеличиваем в два раза", - рассказал замглавы фермерского хозяйства Алексей Бандарчук.

80 % агротехники и оборудования для производства и реализации урожая оформлены в лизинг, многое давно в собственности. Эффективная мера стимулирования фермерства, при которой часть расходов берет на себя государство, направлена на снижение финансовой нагрузки и обновление производственных мощностей сельхозпроизводителей.

В разгар уборки лишних рук не бывает. Подработать на полях, а еще на калибровке и фасовке фермер дает возможность местным жителям. Современная линия в сутки перерабатывает 160 т полезного корнеплода.

Картофель шести сортов свозят на производственную базу, где его сортируют, упаковывают и хранят до отгрузки потребителю. Далее свежую продукцию поставляют на объекты социальной сферы и в крупные торговые сети Беларуси. Объемы реализации в месяц составляют 500 т.

Сохраняя качество, урожай будет лежать до следующего сезона в специальных камерах. Их мощностей хватит для хранения составляющих "борщевого набора" даже если объемы переработки значительно вырастут.

"Год для нас знаковый, потому что мы приобретаем еще линию для сортировки, фасовки, мойки картофеля. Удваиваем свои производственные мощности. На протяжении долгого времени мы пользуемся возможностью приобретения в лизинг техники и оборудования для улучшения качества продукции. Кто хочет действовать, тот ставит цели и их достигает. И в этом нам помогает государство сегодня", - отметила замглавы фермерского хозяйства Ольга Бандарчук.

Белорусское фермерство далеко ушло от примитивного земледелия. Скорее это высокотехнологичный бизнес, у руля которого крепкий хозяйственник, который может рассчитывать на помощь от государства.