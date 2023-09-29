Братские отношения Беларуси и России проверяются на прочность сильными историческими ветрами - Батура

Братские отношения Беларуси и России проверяются на прочность сильными историческими ветрами. Это отметил председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура 29 сентября в Бресте на открытии ХII Форума городов-побратимов Беларуси и России и первой молодежной встречи представителей городов-побратимов, сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси. "По итогам 2022 года взаимный товарооборот двух стран увеличился почти на 15 %, в цифрах это около 50 млрд долларов, что стало новым рекордом в современной истории двусторонних отношений, - сказал Борис Батура. - По итогам первой половины 2023 года эта цифра составила 23,5 млрд долларов, что уже опережает показатели за такой же период 2022 года на 3,5 млрд. Со дня основания Союзного государства товарооборот между странами увеличился почти в 7 раз".

Борис Батура обратил внимание на то, что в 2022 году начата реализация совместных проектов по выпуску импортозамещающей продукции. Беларусь и Россия эффективно развивают сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленная кооперация. Приоритетное внимание уделяется развитию промышленной кооперации с российскими регионами, созданию совместных сборочных производств.

"Сегодня наши братские отношения, наш союз проверяются на прочность сильными историческими ветрами, и поодиночке нам не устоять, - продолжил руководитель "Породненных городов". - Свидетельство того, что вы все это прекрасно понимаете, - беспрецедентный интерес к нашему форуму и беспрецедентное количество его участников".

"Но этот интерес говорит и том, что побратимы готовы искать новые ресурсы и возможности взаимодействия, понимая, что нам просто необходимо занимать более серьезные позиции в межгосударственных усилиях по укреплению союза двух стран", - продолжил Борис Батура.