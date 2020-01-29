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Бразилия одобрила слияние компаний Boeing и Embraer
В Бразилии Административный совет по экономической защите одобрил слияние американского концерна Boeing и авиастроительной компании Embraer. Теперь согласие ждут только от еврокомиссии, которая должна утвердить сделку. И тогда слияние обретет законную силу. Ранее свою поддержку высказали США, Китай, Япония, ЮАР, Черногория, Колумбия и Кения. В Embraer отметили, что слияние с Boeing приведет к росту компании и бразильской авиапромышленности в целом. Ожидается, что в ходе этой сделки американская корпорация выкупит чуть более чем за 4 миллиарда долларов - 80% бизнеса этого предприятия в области услуг и производства пассажирских лайнеров.
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