Бразилия приводит Беларусь в пример продовольственной безопасности

Стратегия Беларуси в области сельхозпроизводства оказалась очень любопытной для Бразилии, которую можно смело назвать индустриально-аграрной страной. Рассуждая о проблеме продовольственной безопасности у себя, местное независимое интернет-издание Brazil GrАnde приводит в качестве примера именно нашу страну.

