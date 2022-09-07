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Бразилия приводит Беларусь в пример продовольственной безопасности
Стратегия Беларуси в области сельхозпроизводства оказалась очень любопытной для Бразилии, которую можно смело назвать индустриально-аграрной страной. Рассуждая о проблеме продовольственной безопасности у себя, местное независимое интернет-издание Brazil GrАnde приводит в качестве примера именно нашу страну.
Выгодно показательна и позиция Беларуси в Глобальном индексе продовольственной безопасности - мы занимаем 36 место из 113 стран, а крупнейший сельхозпроизводитель, например, Бразилия - только 63.
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