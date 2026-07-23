Бренд Беларуси с мировым именем: как собирают знаменитые машины МАЗ

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Какой бренд Беларуси знают далеко за пределами страны? Уж точно одним из первых пунктов в списке будет МАЗ. Минский автомобильный завод - предприятие с 80-летней историей и высокотехнологичным будущим.

За сплав опыта и инноваций продукцию очень ценят клиенты в России, странах СНГ и на дальней дуге. Там активно берут не только пассажирскую, но и грузовую технику.

На конвейере предприятия 33 поста, с которого сходит 40 машин в день. То есть через каждые 15-16 минут сходит готовый автомобиль с ленты конвейера. Достаточно оперативно, но не в ущерб качеству.

Факт В среднем в грузовом автомобиле насчитывается порядка 30 тыс. деталей, начиная от болта, гайки и заканчивая кабиной.

Кстати, львиная доля деталей белорусско-российского производства. Минский автомобильный завод освоил антисанкционную линейку техники, в том числе и грузовой. Преимущество очевидно - комплектующие всегда в доступе, да и в случае поломки сервис не становится головной болью. Хотя машины надежные, это отмечают потребители, среди которых большое количество компаний, занимающихся международными грузоперевозками. Они дают обратную связь, что еще нужно улучшить.

Александр Игнатюк, заместитель гендиректора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Есть потребители, требующие повышенного комфорта, дополнительных спецхарактеристик и спецначинки. Мы находимся в процессе усовершенствования кабины. Сегодня необходимо работать над направлением сложных магистральных перевозок. Мы немного отстали по модернизации кабины, поэтому на МАЗе разработан инновационный проект по созданию производства новой. Нас поддерживает Министерство промышленности, правительство Беларуси. Думаю, в ближайшие несколько лет мы реализуем проект, и у нас получится на уровне передовых мировых аналогов седельный тягач. Вся остальная техника - "рабочие лошадки", использующиеся бизнесом. Мы их сегодня закрываем вполне успешно на внутреннем и на внешнем рынках".

Работа промышленного флагмана находится на постоянном контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко. На самом старте президентства белорусский лидер четко обозначил свою позицию - завод и трудовой коллектив нужно сохранить, а советское наследие является прочным фундаментом промышленности, и Беларусь не утратила ценные компетенции.

Почему свое - это круто, надежно и качественно, хорошо знают многие белорусские перевозчики.

Из деревни Касынь, что совсем недалеко расположена от Минска, отправляются фуры с грузами для клиентов из России, Казахстана и Китая. Частное предприятие представлено на рынке уже около 30 лет. На старте автопарк состоял только из МАЗов, потом делали упор на западную технику, но от белорусского производителя не отказывались. В правильности такого решения убеждаются сегодня - иностранные компании могут приходить и уходить, но свой бренд всегда будет рядом.

На сегодня в автопарке компании насчитывается около 100 машин и четверть из них - МАЗовского производства. Во дворе автопарка стояли пару моделей, находящихся на ходу с 2014 года, и они до сих пор в хорошем состоянии.

"Мы ведем постоянный диалог с МАЗом. Люди приезжают к нам, мы - к ним. Всегда отзывчивы, отвечают на вопросы, помогают. В целом, если добавить комфорта в кабину, наверное, равных бы не было МАЗу. Неплохо увеличить контроль качества этой техники, и мы бы получили хороший автомобиль, который мог бы конкурировать с любыми брендами мира", - добавил начальник авторемонтной мастерской частного предприятия по грузоперевозкам Дмитрий Лис.

Вопрос с кабиной, как известно, оперативно решается, а результаты увидим в 2027 году.

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