Brent стоит уже свыше $110 за баррель

Более 110 долларов за баррель: нефтяная цена накануне побила рекорд 2014 года. На фоне сложной геополитической ситуации в мире международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по стоимости нефти. Аналитики предполагают, что Brent в 2022 году подорожает до 85 долларов за баррель, WTI - до 80 долларов.