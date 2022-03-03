ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Brent стоит уже свыше $110 за баррель

Более 110 долларов за баррель: нефтяная цена накануне побила рекорд 2014 года. На фоне сложной геополитической ситуации в мире международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по стоимости нефти. Аналитики предполагают, что Brent в 2022 году подорожает до 85 долларов за баррель, WTI - до 80 долларов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все