Брестская область наращивает товарооборот с российскими регионами. В облисполкоме отметили: сегодня стоит задача увеличить торговлю как минимум втрое с Иркутской областью и нарастить кооперационные связи с Пензой и Орлом. У Брестского региона подписано более 60 соглашений о сотрудничестве с Россией. Заключение новых договоров запланировано на Форуме регионов, в том числе пять - между областями и два - между районами.