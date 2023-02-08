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Брестская область сняла ограничения на вывоз продуктов в Польшу до конца года

Брестская область сняла ограничения на вывоз продуктов в Польшу до конца года

Брестский облисполком разрешил физическим лицам сверх установленных норм вывозить в Польшу товары для личного пользования. Решение облисполкома опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Определить, что запрет на вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза товаров для личного пользования по перечню и в количестве согласно приложению к постановлению Совета Министров № 224 не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, в случае их вывоза из Беларуси в Польшу в срок по 31 декабря 2023 года", - указано в решении Брестского облисполкома.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

Фото:pixabay.com

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