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Брестский регион с показателем 1 200 000 тонн зерна сегодня встречает "Дажынкі"

Белорусские аграрии намолотили почти 6,5 миллиона тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры, кроме кукурузы, убраны более чем с 2 миллионов гектаров. Средняя урожайность -31,1 центнера с гектара. Самый большой намолот - в Минской области (почтимиллион 700 тысяч тонн). Брестский регион с показателем миллион 200 тысяч тонн зерна сегодня встречает "Дажынкі". Хлеборобов области с успешным завершением уборочной страды поздравил Глава государства Александр Лукашенко.

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