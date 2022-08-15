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Британцев предупредили о сильнейшем падении зарплат за 100 лет
Жители Великобритании могут столкнуться с сильнейшим за 100 лет падением зарплат. Они могут снизиться почти на 8 %, чего не бывало с 1920-х. Более того, Великобританию ожидает рецессия в течение всего следующего года. Страна может потерять более миллиона рабочих мест. Тем временем на фоне энергокризиса продолжает нарастать инфляция. Прогноз к концу года - 13 %.
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