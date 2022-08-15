Британцев предупредили о сильнейшем падении зарплат за 100 лет

Жители Великобритании могут столкнуться с сильнейшим за 100 лет падением зарплат. Они могут снизиться почти на 8 %, чего не бывало с 1920-х. Более того, Великобританию ожидает рецессия в течение всего следующего года. Страна может потерять более миллиона рабочих мест. Тем временем на фоне энергокризиса продолжает нарастать инфляция. Прогноз к концу года - 13 %.