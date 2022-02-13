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Брыло: Главные приоритеты работы - обеспечение продовольственной безопасности Беларуси и диверсификация экспорта
Новоиспеченный глава Минсельхозпрода среди главных приоритетов работы называет обеспечение продовольственной безопасности Беларуси и диверсификацию экспорта. География продаж наших продуктов питания - более сотни стран. Тройка главных покупателей - это Россия, Китай и Казахстан. При этом ежегодно открываются новые рынки и выпускаются новые виды продукции.
В этом году нам обещают уже и сыр с белой плесенью. К тому же сейчас активно обсуждают, чего посеять больше, какие культуры растут лучше на юге, а кому более благодатна северная почва. О подготовке к весенним работам и не толькокорреспондент Светлана Лукьянюк спросила у Игоря Брыло буквально на следующий день после назначения (видео).
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