Брыло: Главные приоритеты работы - обеспечение продовольственной безопасности Беларуси и диверсификация экспорта

В этом году нам обещают уже и сыр с белой плесенью. К тому же сейчас активно обсуждают, чего посеять больше, какие культуры растут лучше на юге, а кому более благодатна северная почва. О подготовке к весенним работам и не толькокорреспондент Светлана Лукьянюк спросила у Игоря Брыло буквально на следующий день после назначения (видео).