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Брыло: Нам понадобится менее 3 лет, чтобы полностью обеспечить страну своими яблоками
Беларуси понадобится менее трех лет, чтобы полностью обеспечить страну своими яблоками. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передаетБелТА.
"Объемы производства яблок в Беларуси увеличиваются каждый год. В ближайшее время планируется вовлечь порядка 10 тыс. га земель под яблоневые сады с капельным поливом. Считаю, что нам понадобится менее трех лет, чтобы полностью обеспечить себя своими яблоками. В этом году какая-то часть яблок еще будет поставляться из-за рубежа, но доля белорусских яблок непременно будет расти", - отметил Игорь Брыло.
В 2021 году производство плодово-ягодной продукции к уровню 2010 года возросло в 2,8 раза и составило почти 184 тыс. т, из них яблок - более 171 тыс. т. Кроме того, в хозяйствах населения ежегодно производится около 470 тыс. т плодов и ягод, из них яблок - 360 тыс. т.
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