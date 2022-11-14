Брыло: Нам понадобится менее 3 лет, чтобы полностью обеспечить страну своими яблоками

Беларуси понадобится менее трех лет, чтобы полностью обеспечить страну своими яблоками. Об этом на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передаетБелТА.



"Объемы производства яблок в Беларуси увеличиваются каждый год. В ближайшее время планируется вовлечь порядка 10 тыс. га земель под яблоневые сады с капельным поливом. Считаю, что нам понадобится менее трех лет, чтобы полностью обеспечить себя своими яблоками. В этом году какая-то часть яблок еще будет поставляться из-за рубежа, но доля белорусских яблок непременно будет расти", - отметил Игорь Брыло.



В 2021 году производство плодово-ягодной продукции к уровню 2010 года возросло в 2,8 раза и составило почти 184 тыс. т, из них яблок - более 171 тыс. т. Кроме того, в хозяйствах населения ежегодно производится около 470 тыс. т плодов и ягод, из них яблок - 360 тыс. т.



