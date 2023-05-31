Будем и с огурцами, и с помидорами по приемлемым ценам - в Совмине Беларуси обсудили развитие тепличного хозяйства

В Беларуси овощи в межсезонье будут по приемлемым ценам. В Совмине сегодня обсудили развитие тепличного хозяйства. Что касается огурцов, то проблема с их нехваткой практически решена. Дополнительно будут производить 9 тыс. т за счет смещения технологических сроков и более высокой урожайности. А вот по томатам вопрос еще решается.