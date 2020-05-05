Будущее электротранспорта Президент обсудил на полигоне Академии наук

Новое поколение техники на электрической тяге, а по сути, внушительный кластер новой электрификации машиностроения. Инновационный и, что важно, белорусский продукт сегодня показали Президенту на испытательном полигоне Академии наук. Часть новинок уже привычна белорусскому глазу и вызывает зависть соседей - те же электробусы. Часть пока представлена в единственном экземпляре, но уже имеет свою нишу на отечественном и мировом рынке. Например, электрокары - от семейного минивэна до спортивного болида - или беспилотники (от глазастых разведчиков до тяжелых ударных самолетов и вертолетов).

Скоростью выпуска новаций в серию Президент в целом остался доволен, но предупредил: это лишь первый шаг в борьбе за технологическое будущее Беларуси. И речь не только про науку и ученых, речь о геополитике и суверенитете. Почему? Все аргументы выслушал и большинство новинок оценил наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.





Десятилетие за три года в электромашиностроении

Три года для истории - мгновение. Но для истории электрического машиностроения в эти 36 месяцев уместилась целая эпоха новаций. От китайского электрокара и "Теслы" шагнули в свою линейку:

. В коммунальной технике уже сегодня с приставкой эко- от городского пылесоса до укладчика льда все белорусское. Плюс уникальная серия беспилотников нового поколения для безопасности страны и супервостребованного экспорта в стиле хаки. Ни одна, даже самая гигантская страна в мире не смогла провести такую электрореволюцию в такие сжатые сроки. А белорусы сделали. Хотя сегодня Президент с порога потребовал не расслабляться - это только первый этап, первые полшага для науки и производства.

Диалог на пороге испытательного полигона символичен вдвойне. Объект возвели с поддержкой Президента, четко обозначив: машиностроение, включая легковое, - наш приоритет. Здесь тестируют новации отрасли со всего постсоветского. Таких центров только два на огромном пространстве. А без испытаний, как без тестов в медицине, ничего не решить.

Наука - чтобы выстоять при возможном переделе мира

Второй мотив Президента масштабнее. Следующие пять лет выживут лишь те экономики, что оседлают науку. Оттого такой спрос с ученых: во многом их мозгами и руками Беларусь выцарапывает для себя шанс остаться страной высоких технологий, а не аграрным придатком.

Электромобили и электроновации - в серию

В этой сфере важна глубина науки и промышленная база. Да, за три года пробежали отрезок, который занял у конкурентов десятилетия. Да, создали научную школу. Но пока нет своего «кузова» для большинства прототипов и, что важнее, нет серийности. А без этого невозможно доработать опытный образец, просчитать реальную цену и занять рынок. Как раз о том, как выйти в серию, диалог Президента с главой Академии наук.

Забегая вперед, сколько в разработке своего, белорусского, - это будет главный вопрос каждому разработчику. Будь то электродвигатель, датчики шума и вибрации или услуги всего полигона. Интересно, что ни один ответ не опустит планку отечественного ниже 70 %. По тем же тестам не делаем только супердорогой краш-тест, это когда машина с манекеном всмятку. На остальное — очередь из заказчиков, включая российские ГАЗ и КамАЗ.

Белорусский МАЗ сделал шаг в новую технологию буквально с порога центра. Здесь гендиректор холдинга предложил Президенту заказать для Минска первую серию новых электробусов. Чтобы обкатать в деле, доработать, снизить цену. Лидер согласился, но поправил: не только столица должна получить новинки.

Вся линейка экотехники: от электробуса до родстера и самоката

. Первый переход на экотранспорт обеспечил Белкоммунмаш, уже более 80 машин плюс внешние рынки. Хорошо берут восточные столицы.

Зеленый тренд сегодня подхватывает МАЗ. Электробусу, на котором предложили проехать Президенту, не нужна сеть зарядных станций: свои киловатты он получает за ночь. Одного заряда хватает на полную смену по столице. Дополнительно в салоне уже привычные атрибуты цивилизации: кондиционер, USB-порты, комфорт супернизкого пола. Важный нюанс дизайна - полная совместимость с близнецом, на котором установлен дизель Евро-6. У заказчика есть выбор - сделать целый шаг или половину к экотранспорту.

На новом электробусе доезжаем до гордости всего белорусского электропрома - выставки. Здесь как новинки, что уже в серии, так и прототипы, начинка которых - наш эксклюзив, коммерческая тайна и преимущество. Линейку легковых электрокаров Президент изучает с пристрастием. Лично давал поручение на разработку, лично тестировал конкурента - "Теслу". Потому и спрос больше. Первый седан на

Кроме кузова и литиевой начинки батареи - все отечественное. Остался один шаг до народной марки по цене и качеству. Рядом минивэн, для семьи и бизнеса, до конца года станет на 100 % белорусским. Изначально своя разработка - это каркасно-панельное авто. Как шутят разработчики, сварить можно в любом гараже на коленке. Отсюда низкая стоимость и живучесть. Этот образец работает в Ботаническом саду, следующие готовы сделать для пляжей, МЧС, гольфа, фермера или городского малого бизнеса.

Президент задерживается у легкого спортивного болида. Родстер выдает 270 километров без подзарядки, но не скорость главное. На спорткаре ученые отрабатывают все лучшие инженерные решения -от композитного кузова до сверхчувствительной электрики и мощного двигателя. А этот образец, хотя и не столь эффектен внешне, отрабатывает импортозамещение. Белорусский комбайн для заливки льда уже сегодня на четверть дешевле американских и канадских собратьев, а по качеству минимум не хуже. Отсюда и поручение Президента.

Электроновинка для городской чистоты с поэтическим именем "Мураш". Трудяга-муравей компактен, аккуратен, работает как пылесос и снегоуборщик. Собирают в Смолевичах, экзамен сдал в Минске.Президент спрашивает мнение столичного мера, как себя показал "Мураш" на улицах и тротуарах, нужна ли городу такая разработка.



Графеновые батареи - без аналогов в мире



Основа любого электрокара - двигатель и батарея. Первое научились делать сами уже в трех модификациях, с аккумулятором сложнее. Литий-ионная начинка, ее весь мир покупает в Китае и Корее. Самим без природных залежей не произвести. Но уникальным аналогом может стать белорусский графен, это, читай, целая революция в батареях. Да, нуждается в доработке, но вопрос такой принципиальный, что его Президент ставит на особый контроль.

Техника в стиле современного города

Еще одна линейка экотехники: мотоциклы, мопеды, велосипеды и самокаты на электротяге. Все на отечественной базе. Все уже обкатано в реальных условиях. Для надежности один скутер отдают Президенту на тест-драйв. По факту это и контроль качества, и рекламный ход. Статус "президентского транспорта" помогает раскрутить продажи.

Инфраструктура электрореволюции - зарядные станции. Больших по стране уже около 3 сотен. Но чтобы электрокар пошел в народ, разработали компактную зарядку, прямо в гараже и от обычной сети. Ближе к людям - ближе горизонты народного электромобиля.

Новое поколение беспилотников



Большая часть экспозиции в рекламе не нуждается. Клиенты в форме (и не только белорусской) давно оценили преимущества беспилотников (ударных и для разведки) в современной войне.

Дешевле самолета и ракеты. Один видит фронт в пять квадратных километров, другой бьет с точностью до 2 метров. Третий реактивный, может изображать любой самолет для радара или работать как камикадзе. Во всех случаях цена на порядок меньше пилотируемых собратов. Неслучайно именно это оружие аналитики от США до Китая называют главным военным козырем на ближайшие лет 20.

И еще из больших новинок - тяжелый беспилотный вертолет. В мире такие производят лишь 8 стран, включая Беларусь. Незаменимы в современной войне в черте города - опробован в боях в Сирии.

Второй образец для мирного времени - белорусско-польская кооперация. Полезная нагрузка - полтонны, может работать на пограничников, МЧС и сельское хозяйство. Несмотря на внешнюю простоту, на поверку даже надежнее вертолета. Остановится двигатель, сможет планировать до полусотни километров.

Новинки впечатляют, но не должны расхолаживать

Такое обилие новинок в серию и прототипов за нынешней гранью технологий не оставило равнодушными ни Президента, ни журналистов. Отсюда и первый вопрос по итогу большого смотра.