Будущие региональные проекты Беларуси и Украины обсуждают в Гомеле

Глава украинской компании в три счета превращает солнечную панель… в компактную ручную кладь!

Такое мобильное устройство работает по принципу аккумулятора. Накапливает солнечную энергию, а после раздает. Даже если небо затянуло. Хозяин говорит: такой генератор не то, что в Украине, на всем постсоветском пространстве в новинку. Белорусскому рынку ноу-хау могло бы понравиться.

Все, что Беларусь и Украина могут предложить для взаимного развития, демонстрирует самая большая крытая площадка Гомеля. Продовольствие, техника, машины, агрегаты. Здесь говорят: сегодня сотрудничество двигают инновации. А будущее – за "зеленой" экономикой.

Как такие технологии осваивает производство, показывает глава ровенских производителей. А это аграрно-промышленный регион Украины... Так, местный завод выпускает эмаль-провод (важная составляющая электродвигателей для любой техники) на основе вторсырья. Штамповать не успевают! Европа выстраивается в очередь.

Здесь верят: все новое подхватит и белорусский рынок. А партнерство готовы укреплять с заказчиком любого масштаба. Деньги не пахнут, отшучивается глава региональной палаты. Да и начинать можно с малого. Главное, чтобы было доверие. Работать на его укрепление регионам еще предстоит.

Опробовать новый формат сотрудничества Беларуси и Украины с акцентом именно на укрепление межрегиональных связей договаривались на высшем уровне. Идея прозвучала в прошлом году. Мол, более тесное региональное партнерство способно подтянуть и торговлю, и кооперацию. А сегодня еще и момент удачный. Белорусам только на руку, замечает белорусский посол.

В южной соседке прошла бюджетная децентрализация. Это значит, регионы получили больше финансовой подпитки. Именно сейчас белорусским компаниям как никогда выгодно работать напрямую.

Главная экономическая цель для двух стран обозначена в цифре – торговать на 8 миллиардов уже к следующему году. Как получить результат? Сегодня совет делового сотрудничества объединил промышленников, бизнес, региональную власть в поисках ответов. Большие возможности у крупных промышленников. Украина активно обновляется. Нужна пассажирская, коммунальная, строительная техника. Но и малый бизнес недооценивать не стоит. Сегодня он способен закрыть многие ниши, не всегда удобные для промышленных гигантов.

Украина - партнер, проверенный годами. По итогам прошлого года и в нынешнем в объемах товарооборота и экспорта уступает лишь России.

Начало года выдалось активным: торговля в белорусско-украинском направлении приросла на четверть и вплотную приблизилась к 4 миллиардам. Южной соседке отправляем нефтепродукты, удобрения, тяжелую технику. Поставки в обратном направлении представлены главным образом продуктовой линейкой.

Сегодня тенденция роста поддержана новыми контрактами. Они состоялись для предприятия "Мозырьсоль", Барановичского хлопчатобумажного объединения, Домановского комбината. Но 10 миллионов долларов - лишь стартовая площадка.

Самый крупный контракт у Белоруснефти. Наши буровые установки будут активнее работать на украинскую нефтегазовую добычу. За белорусскими компаниями - 9 новых скважин, а также сейсморазведка, поставки оборудования. Украина для белорусских нефтяников становится одним из ключевых рынков нефтесервиса.

Главные проекты двух стран сосредоточены в тяжелом секторе. Машиностроение по праву в статусе стратегического вектора для партнеров. Ведь это более десятка сборочных производств. Тракторы, комбайны, лифты, троллейбусы – едва ли не все белорусские промышленные гиганты представлены на Украине совместной сборкой. Но и этот производственный багаж для кооперации не предел, уверяют на форуме.

Первых лиц своих регионов сегодня принимает главная гомельская достопримечательность - дворец Румянцевых и Паскевичей, чтобы с глазу на глаз обсудить торговые барьеры. Больше преград у продовольствия: процедуры взаимной сертификации продукции сложны. Упростить подходы - значит вернуть Украину в тройку лидеров - импортеров белорусского молока и мяса. Как было когда-то. Сегодня южная соседка закупает лишь 2 % из общего объема продовольственной корзины. Впрочем, губернаторы предлагали и другие решения на благо двух экономик.

Уже после дискуссий намерение поддерживать диалог регионов скрепили подписями. Гомель будет теснее работать с Запорожьем, Могилев и Южный Одесской области закрепили статус побратимов. Ряд документов о межрегиональном сотрудничестве подпишут еще и завтра, во второй день форума. Его площадки посетят главы государств.