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Будущие региональные проекты Беларуси и Украины обсуждают в Гомеле
Глава украинской компании в три счета превращает солнечную панель… в компактную ручную кладь!
Такое мобильное устройство работает по принципу аккумулятора. Накапливает солнечную энергию, а после раздает. Даже если небо затянуло. Хозяин говорит: такой генератор не то, что в Украине, на всем постсоветском пространстве в новинку. Белорусскому рынку ноу-хау могло бы понравиться.
Все, что Беларусь и Украина могут предложить для взаимного развития, демонстрирует самая большая крытая площадка Гомеля. Продовольствие, техника, машины, агрегаты. Здесь говорят: сегодня сотрудничество двигают инновации. А будущее – за "зеленой" экономикой.
Как такие технологии осваивает производство, показывает глава ровенских производителей. А это аграрно-промышленный регион Украины... Так, местный завод выпускает эмаль-провод (важная составляющая электродвигателей для любой техники) на основе вторсырья. Штамповать не успевают! Европа выстраивается в очередь.
Здесь верят: все новое подхватит и белорусский рынок. А партнерство готовы укреплять с заказчиком любого масштаба. Деньги не пахнут, отшучивается глава региональной палаты. Да и начинать можно с малого. Главное, чтобы было доверие. Работать на его укрепление регионам еще предстоит.
Опробовать новый формат сотрудничества Беларуси и Украины с акцентом именно на укрепление межрегиональных связей договаривались на высшем уровне. Идея прозвучала в прошлом году. Мол, более тесное региональное партнерство способно подтянуть и торговлю, и кооперацию. А сегодня еще и момент удачный. Белорусам только на руку, замечает белорусский посол.
В южной соседке прошла бюджетная децентрализация. Это значит, регионы получили больше финансовой подпитки. Именно сейчас белорусским компаниям как никогда выгодно работать напрямую.
Главная экономическая цель для двух стран обозначена в цифре – торговать на 8 миллиардов уже к следующему году. Как получить результат? Сегодня совет делового сотрудничества объединил промышленников, бизнес, региональную власть в поисках ответов. Большие возможности у крупных промышленников. Украина активно обновляется. Нужна пассажирская, коммунальная, строительная техника. Но и малый бизнес недооценивать не стоит. Сегодня он способен закрыть многие ниши, не всегда удобные для промышленных гигантов.
Украина - партнер, проверенный годами. По итогам прошлого года и в нынешнем в объемах товарооборота и экспорта уступает лишь России.
Начало года выдалось активным: торговля в белорусско-украинском направлении приросла на четверть и вплотную приблизилась к 4 миллиардам. Южной соседке отправляем нефтепродукты, удобрения, тяжелую технику. Поставки в обратном направлении представлены главным образом продуктовой линейкой.
Сегодня тенденция роста поддержана новыми контрактами. Они состоялись для предприятия "Мозырьсоль", Барановичского хлопчатобумажного объединения, Домановского комбината. Но 10 миллионов долларов - лишь стартовая площадка.
Самый крупный контракт у Белоруснефти. Наши буровые установки будут активнее работать на украинскую нефтегазовую добычу. За белорусскими компаниями - 9 новых скважин, а также сейсморазведка, поставки оборудования. Украина для белорусских нефтяников становится одним из ключевых рынков нефтесервиса.
Главные проекты двух стран сосредоточены в тяжелом секторе. Машиностроение по праву в статусе стратегического вектора для партнеров. Ведь это более десятка сборочных производств. Тракторы, комбайны, лифты, троллейбусы – едва ли не все белорусские промышленные гиганты представлены на Украине совместной сборкой. Но и этот производственный багаж для кооперации не предел, уверяют на форуме.
Первых лиц своих регионов сегодня принимает главная гомельская достопримечательность - дворец Румянцевых и Паскевичей, чтобы с глазу на глаз обсудить торговые барьеры. Больше преград у продовольствия: процедуры взаимной сертификации продукции сложны. Упростить подходы - значит вернуть Украину в тройку лидеров - импортеров белорусского молока и мяса. Как было когда-то. Сегодня южная соседка закупает лишь 2 % из общего объема продовольственной корзины. Впрочем, губернаторы предлагали и другие решения на благо двух экономик.
Уже после дискуссий намерение поддерживать диалог регионов скрепили подписями. Гомель будет теснее работать с Запорожьем, Могилев и Южный Одесской области закрепили статус побратимов. Ряд документов о межрегиональном сотрудничестве подпишут еще и завтра, во второй день форума. Его площадки посетят главы государств.
Эту встречу участники уже по праву называют историческим форумом. Он наверняка положит начало большому региональному формату сотрудничества Беларуси и Украины. В эти дни это отдельные бизнес и научные проекты. Но именно они должны сложиться в общий большой успех двух стран, чей взаимный интерес обусловлен не только тесным соседством, но и действительно продуктивной совместной работой, которая доказывает свою эффективность не одно десятилетие. А значит, брать новые планки в торговле и кооперации сегодня отнюдь не выглядит иллюзорной задачей.
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