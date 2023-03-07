3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БУТБ договорилась о сотрудничестве с одним из крупнейших китайских импортеров лесопродукции
БУТБ договорилась о сотрудничестве с одним из крупнейших китайских импортеров лесопродукции. Переговоры с партнерами состоялись в центральном офисе биржи в Минске. Рассматриваются две формы взаимодействия: участие компании в торгах в качестве посетителя или получение статуса биржевого брокера. Отметим, ближайшая спецсессия, ориентированная на китайский рынок, запланирована на 9 марта. В связи с этим белорусские участники торгов уже разместили заявки на продажу пиломатериалов объемом более 100 тысяч кубометров.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов