БУТБ договорилась о сотрудничестве с одним из крупнейших китайских импортеров лесопродукции. Переговоры с партнерами состоялись в центральном офисе биржи в Минске. Рассматриваются две формы взаимодействия: участие компании в торгах в качестве посетителя или получение статуса биржевого брокера. Отметим, ближайшая спецсессия, ориентированная на китайский рынок, запланирована на 9 марта. В связи с этим белорусские участники торгов уже разместили заявки на продажу пиломатериалов объемом более 100 тысяч кубометров.