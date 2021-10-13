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БУТБ: древесные пеллеты на $1,4 млн проданы в Евросоюз

На БУТБ прошли крупнейшие в текущем году экспортные торги древесными пеллетами. Итог - шесть сделок на общую сумму почти полтора миллиона долларов. В качестве покупателей выступили компании из Дании, Литвы и Польши. Внезапный всплеск интереса европейцев к белорусским пеллетам связан прежде всего с началом отопительного сезона. Рекордно высокие цены на газ вынуждают переходить на альтернативные виды топлива.

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