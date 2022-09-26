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БУТБ готова оказать содействие предприятиям Татарстана в закупках белорусской продукции
Белорусская универсальная товарная биржа готова оказать содействие предприятиям Татарстана, планирующим поставлять либо закупать импортозамещающую продукцию в Беларуси. Такие договоренности были озвучены по итогам визита нашей правительственной делегации в Приволжский федеральный округ. Импортозамещение сегодня одна из важнейших сфер интересов для Беларуси и России. И запущенная на базе биржи электронная торговая площадка может способствовать реализации потенциала нашего сотрудничества в этом направлении. Однако для этого предстоит обеспечить более активное участие татарстанского бизнеса в биржевых торгах на площадке. Белорусская сторона заявила, что окажет российским компаниям все необходимое содействие по выходу на белорусский рынок. Речь об аккредитации, обучении, консультациях, поиске надежных деловых партнеров.
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