БУТБ готова помочь предприятиям найти контрагентов за рубежом

Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь предприятиям найти контрагентов за рубежом. И предлагает нашим диппредставительствам по всему миру совместно развивать внешнюю торговлю. Возможности биржи сегодня широкие. Это не просто торговая площадка, на которой заключаются сделки, а эффективный инструмент маркетинга. Примеров успешного взаимодействия биржи и белорусских посольств достаточно.

В частности, значительный рост биржевого товарооборота наблюдаем с Россией, Польшей, Великобританией, Китаем и Египтом - это новичок нынешнего года. Как продвигают отечественные товары на новые перспективные рынки, расскажет Вероника Бута.

По сути, их цели и задачи совпадают. И биржа, и посольства за то, чтобы экспорт рос, наших торговых партнеров по всему миру становилось больше, открывались новые перспективные рынки.

География биржевой торговли сегодня охватывает 65 стран мира. В июне аккредитована первая компания из Южной Кореи. Весной успешно провели первую сделку с компанией из Египта (впрочем, на счету уже три). Используя биржевой механизм, египетские компании могут свободно торговать с белорусскими производителями, причем без каких-либо посредников, в перспективе - выход на другие страны Северной Африки. Через биржу покупают пиломатериалы.

С Польшей товарная линейка шире, да и работаем с ними дольше. Молоко, цемент и арматура - в копилке за полгода $ 30 млн - приросли на 20 %.

Китай почти удвоил свою активность на бирже. Раскупают рапсовое масло, пиломатериалы и сахар. Обсуждают, чтобы к торгам подключился и крупнейший акционер "Великого камня".

Основные экспортные рынки

1 полугодие 2021 г. (млн USD)

ЛИТВА - 101

ГЕРМАНИЯ - 65

ЛАТВИЯ - 57

ЭСТОНИЯ - 33

РОССИЯ - 32

Биржа готова сотрудничать в таком же ключе и с другими посольствами Беларуси за рубежом. В целом среди партнеров - 26 тысяч компаний. А годовой товарооборот - более $ 2 млрд. Ежегодно совершается порядка 400 тысяч сделок.

Большая доля - продажи пиломатериалов. В этом году открыли для себя британский рынок.

Рапсовое масло обеспечило 65 % экспорта сельхозпродукции. В натуральном выражении продажи выросли в 4,5 раза, а в стоимостном - в 5,6 раза. Наибольший спрос в странах Прибалтики и в Швейцарии.

Активно работают по металлу и электроэнергии.

В августе планируют провести первые торги нефтепродуктов. Напомним, Белорусский нефтяной торговый дом находится под санкциями. Перенос торговли на биржу будет проходить поэтапно: сначала организуют продажу бензина и базовых масел, далее и другие нефтепродукты. Сейчас уже аккредитовано около 100 компаний из 20 стран. Велик интерес к белорусской продукции химии и нефтехимии со стороны резидентов Азербайджана, Турции, Китая, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов.