3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БУТБ готова помочь предприятиям найти контрагентов за рубежом
Белорусская универсальная товарная биржа готова помочь предприятиям найти контрагентов за рубежом. И предлагает нашим диппредставительствам по всему миру совместно развивать внешнюю торговлю. Возможности биржи сегодня широкие. Это не просто торговая площадка, на которой заключаются сделки, а эффективный инструмент маркетинга. Примеров успешного взаимодействия биржи и белорусских посольств достаточно.
В частности, значительный рост биржевого товарооборота наблюдаем с Россией, Польшей, Великобританией, Китаем и Египтом - это новичок нынешнего года. Как продвигают отечественные товары на новые перспективные рынки, расскажет Вероника Бута.
По сути, их цели и задачи совпадают. И биржа, и посольства за то, чтобы экспорт рос, наших торговых партнеров по всему миру становилось больше, открывались новые перспективные рынки.
География биржевой торговли сегодня охватывает 65 стран мира. В июне аккредитована первая компания из Южной Кореи. Весной успешно провели первую сделку с компанией из Египта (впрочем, на счету уже три). Используя биржевой механизм, египетские компании могут свободно торговать с белорусскими производителями, причем без каких-либо посредников, в перспективе - выход на другие страны Северной Африки. Через биржу покупают пиломатериалы.
С Польшей товарная линейка шире, да и работаем с ними дольше. Молоко, цемент и арматура - в копилке за полгода $ 30 млн - приросли на 20 %.
Китай почти удвоил свою активность на бирже. Раскупают рапсовое масло, пиломатериалы и сахар. Обсуждают, чтобы к торгам подключился и крупнейший акционер "Великого камня".
Основные экспортные рынки
1 полугодие 2021 г. (млн USD)
ЛИТВА - 101
ГЕРМАНИЯ - 65
ЛАТВИЯ - 57
ЭСТОНИЯ - 33
РОССИЯ - 32
Биржа готова сотрудничать в таком же ключе и с другими посольствами Беларуси за рубежом. В целом среди партнеров - 26 тысяч компаний. А годовой товарооборот - более $ 2 млрд. Ежегодно совершается порядка 400 тысяч сделок.
Большая доля - продажи пиломатериалов. В этом году открыли для себя британский рынок.
Рапсовое масло обеспечило 65 % экспорта сельхозпродукции. В натуральном выражении продажи выросли в 4,5 раза, а в стоимостном - в 5,6 раза. Наибольший спрос в странах Прибалтики и в Швейцарии.
Активно работают по металлу и электроэнергии.
В августе планируют провести первые торги нефтепродуктов. Напомним, Белорусский нефтяной торговый дом находится под санкциями. Перенос торговли на биржу будет проходить поэтапно: сначала организуют продажу бензина и базовых масел, далее и другие нефтепродукты. Сейчас уже аккредитовано около 100 компаний из 20 стран. Велик интерес к белорусской продукции химии и нефтехимии со стороны резидентов Азербайджана, Турции, Китая, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов