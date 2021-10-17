БУТБ готова привлечь на биржевые торги металлургические предприятия Самарской области РФ

Торгово-промышленная палата Самарской области видит значительный потенциал развития биржевой торговли с Беларусью. На площадку БУТБ планируется привлечь самарские металлургические предприятия, продукция которых потребляется нашим промсектором ежегодно в значительных объемах. С помощью биржевой площадки, товар попадет на белорусский рынок без посредников, т.е. прямой контакт между производителем и потребителем. Это будет выгодно и белорусским предприятиям, которые смогут сэкономить на закупках. Ждем на торговой платформе крупных самарских игроков. Помимо этого, перспективным направлением может стать экспорт сельхозпродукции. Наша молочка уже поставляется в Самарскую область, а использование БУТБ как дополнительного канала сбыта будет способствовать росту объемов продаж.