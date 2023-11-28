БУТБ и Китайская ассоциация торговли лесом подписали меморандум о сотрудничестве

Беларусь наращивает объемы биржевой торговли с Китаем - за 10 месяцев суммы сделок выросли более чем вдвое и составили без малого 60 миллионов долларов. А продажи пиломатериалов в Китай вообще увеличились в пять раз. Поднебесная - крупнейший покупатель такой продукции на биржевых торгах. На площадке нашей универсальной товарной биржи уже аккредитовано свыше 150 резидентов Китая. Накануне решено укрепить двустороннее партнерство в этой сфере - Белорусская универсальная товарная биржа и Китайская ассоциация торговли лесом и лесопродукцией подписали меморандум о сотрудничестве. В планах - обмен данными, организация обучения для представителей деловых кругов Китая, оказание содействия по выходу на белорусский рынок. Это поможет нашим производителям найти новых покупателей, обеспечит стимул развитию белорусско-китайского сотрудничества в биржевой сфере.