БУТБ как первичная точка входа на белорусский рынок

В продолжение темы белорусско-российского сотрудничества. Белорусская универсальная товарная биржа и Торговое представительство Российской Федерации намерены совместно содействовать увеличению нашего товарооборота с российскими регионами. Так, в планах, чтобы биржа стала первичной точкой входа на белорусский рынок для всех представителей российского бизнеса. Более того, регистрация на площадке автоматически открывает доступ к 25 тысячам компаний из 64 стран. Это может быть полезно. Транзитные сделки сегодня уже не редкость.