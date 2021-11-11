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БУТБ обеспечит цифровую инфраструктуру для торговли сельхозпродукцией между Беларусью и регионами России

Белорусская универсальная товарная биржа готова обеспечить цифровую инфраструктуру для безбарьерной торговли продукцией сельского хозяйства между Беларусью и регионами России. Биржа не стремится полностью заменить собой маркетинговые службы и товаропроводящие сети белорусских и российских компаний, а готова стать дополнительным каналом сбыта и закупок всей гаммы сельскохозяйственных товаров. Стоит отметить, российские предприятия агропромышленного комплекса могут использовать белорусскую биржу для поставок своей продукции в Европу, Азию, Ближний Восток.

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