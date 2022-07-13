В преддверии нового урожая БУТБ отмечает рост активности на торгах плодоовощной продукцией. Выросло количество компаний, которые постоянно принимают участие в торговых сессиях. При этом, помимо картофеля, лука и чеснока, на которые в зимне-весенний период приходилась львиная доля сделок, теперь на биржевые торги выставляются свежие огурцы и томаты. На БУТБ ожидают, что по мере приближения пика сезона, который приходится на август-сентябрь, востребованность биржевого механизма будет увеличиваться.