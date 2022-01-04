БУТБ отмечает снижение стоимости деловой древесины

Стоимость деловой древесины на Белорусской универсальной товарной бирже продолжает снижаться. В частности, в IV квартале ушедшего года высококачественная древесина хвойных пород сортов А и B подешевела в среднем на 35 %, а низкокачественное сырье сортов С и D - на 30 %, отмечают специалисты отрасли. По словам аналитиков, при текущем соотношении спроса и предложения вероятность серьезных ценовых колебаний на внутреннем рынке минимальна, тем более что основные потребители ресурса уже удовлетворили свои потребности в прошлом году. Исходя из этого, эксперты дают прогноз: в январе стоимость круглых лесоматериалов для белорусских покупателей принципиально не изменится.