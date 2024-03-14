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БУТБ планирует привлечь на свою площадку компании из Марокко

Расширить географию и дать возможность белорусским предприятиям выйти на рынок стран Северной Африки. БУТБ и Торговое представительство России в Марокко наметили перспективные направления сотрудничества. Биржа предлагает рассмотреть возможность использования российскими компаниями транзитного потенциала своей платформы, ведь именно они в прошлом и текущем году наиболее активно совершали транзитные сделки. Сумма таких контрактов в 2023-м составила более 12 млн долларов.

А по итогам января-февраля уже приближается к миллиону. Ассортимент товаров в транзитной торговле достаточно широкий: промышленное оборудование, мебель, стройматериалы, текстильные изделия и многое другое.

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