3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БУТБ планирует привлечь на свою площадку компании из Марокко
Расширить географию и дать возможность белорусским предприятиям выйти на рынок стран Северной Африки. БУТБ и Торговое представительство России в Марокко наметили перспективные направления сотрудничества. Биржа предлагает рассмотреть возможность использования российскими компаниями транзитного потенциала своей платформы, ведь именно они в прошлом и текущем году наиболее активно совершали транзитные сделки. Сумма таких контрактов в 2023-м составила более 12 млн долларов.
А по итогам января-февраля уже приближается к миллиону. Ассортимент товаров в транзитной торговле достаточно широкий: промышленное оборудование, мебель, стройматериалы, текстильные изделия и многое другое.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов