БУТБ планирует реализацию инвестпроекта с нидерландским холдингом в области деревообработки

Белорусская универсальная товарная биржа планирует реализацию инвестпроекта с нидерландским холдингом в области деревообработки. В планах сторон построить производственно-логистический хаб, центральным элементом которого станет завод по выпуску мебели из древесно-стружечных плит и массива дерева. Планируется, что ежегодно завод будет перерабатывать около 700 тыс. кубометров древесины хвойных пород. Скорее всего хаб разместится в Могилевском либо в Брестском регионе.